Жирков и Дриусси пропустят матч с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объявил имена футболистов, которые не сыграют против «Бенфики» в гостевом поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
По его словам, это форвард Себастьян Дриусси и полузащитник Юрий Жирков. У обоих игроков обнаружены травмы.
Также встречу из-за перебора желтых карточек пропустят защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Далер Кузяев. Заявление специалиста приводит Sport24.ru.
Напомним, встреча «Бенфика» – «Зенит» состоится 10 декабря и стартует в 23.00 мск.
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