Жирков и Дриусси пропустят матч с «Бенфикой» Встреча пройдет в Лиссабоне.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объявил имена футболистов, которые не сыграют против «Бенфики» в гостевом поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По его словам, это форвард Себастьян Дриусси и полузащитник Юрий Жирков. У обоих игроков обнаружены травмы.

Также встречу из-за перебора желтых карточек пропустят защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Далер Кузяев. Заявление специалиста приводит Sport24.ru.

Напомним, встреча «Бенфика» – «Зенит» состоится 10 декабря и стартует в 23.00 мск.