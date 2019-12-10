«Арсенал» впервые за два месяца одержал победу, обыграв на выезде «Вест Хэм» Встреча прошла на стадионе «Олимпийский».

Матч 16- го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 3:1.

В составе «канониров» отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе, а также Пьер-Эмерик Обамеянг. У хозяев в начале поединка гол забил Анджело Огбонна.

Таким образом, «пушкари» одержали первую победу при Фредрике Юнгберге, который назначен на тренерский мостик после увольнения Унаи Эмери. Шведский специалист руководит командой на временной основе. Также «Арсенал» впервые за два месяца добыл очки в рамках АПЛ.

После этой встречи лондонский клуб, набрав 22 очка, занимает 9-е место, а «Вест Хэм», у которого 16 очков, занимает 16-ю строчку.

АПЛ. 16-й тур

«Вест Хэм» – «Арсенал» – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – 38 Огбонна, 1:1 – 60 Мартинелли, 1:2 – 66 Пепе, 1:3 – 69 Обамеянг.

«Вест Хэм»: Мартин, Фредерикс, Бальбуэна, Крессуэлл (Масуаку, 51), Огбонна, Снодграсс (Холланд, 78), Райс, Антонио, Нобл, Фелипе Андерсон (Аллер, 70), Форнальс.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Джака (Гендузи, 86), Торрейра, Пепе (Нелсон, 88), Озил, Мартинелли, Обамеянг.

Предупреждения: Снодграсс (24), Крессуэлл (49).