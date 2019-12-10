СМИ: Гаттузо подписал с «Наполи» контракт на 18 месяцев Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Наполи».

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Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia, бывший наставник «Милана» уже подписал с неаполитанским клубом контракт сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что победа «Наполи» над «Генком» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов могла спасти Анчелотти от увольнения, но по мнению издания, решение уже принято.

Напомним, что 41-летний Гаттузо находился без работы с момента своего увольнения с поста главного тренера «Милана», которое произошло в мае этого года.