СМИ: Гаттузо подписал с «Наполи» контракт на 18 месяцев

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia, бывший наставник «Милана» уже подписал с неаполитанским клубом контракт сроком на полтора года.
Ранее сообщалось, что победа «Наполи» над «Генком» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов могла спасти Анчелотти от увольнения, но по мнению издания, решение уже принято.
Напомним, что 41-летний Гаттузо находился без работы с момента своего увольнения с поста главного тренера «Милана», которое произошло в мае этого года.
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев Валерий Гладилин: Провал «Спартака» – результат летней селекции Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не удивлен поражением красно-белых от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 08:53 Футбол Усачев Владислав Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:36 ММА Ващенко Сергей Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео) Тедеско рискнул, выпустив на матч всего одного номинального защитника Джикию, и поплатился. «Ростов» забил четыре, а мог даже шесть, если бы Байрамян не пробил в перекладину, а Попов с пенальти – в руки Максименко. 08.12.2019 20:58 Футбол Зибрак Артем Лучший гол забил Обляков, самый ценный игрок – Луценко. Итоги 19-го тура РПЛ «Советский спорт» подводит итоги 19-го тура РПЛ. 09.12.2019 14:41 Футбол Безъязычный Алексей