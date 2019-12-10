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Юрген Клопп: Матч против нас будет для «Зальцбурга» сродни финалу - Советский спорт
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10 декабря 2019 08:34Футбол

Юрген Клопп: Матч против нас будет для «Зальцбурга» сродни финалу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

- Я думаю, что завтра мы покажем свой лучший футбол. «Зальцбург» был очень счастлив результатами две недели назад, поскольку матч против нас будет для австрийцев сродни финалу. Все все понимают, это решающий поединок, и мы к нему готовы. Хозяев устроит только победа. Однако у нас есть свои амбиции, и мы не намерены довольствоваться малым, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня в Австрии и начнется в 20:55 по московскому времени.

Добавим, что «Зальцбург» сможет выйти в 1/8 финала турнира, если обыграет «Ливерпуль», а «Наполи» потеряет очки во встрече с «Генком». «Ливерпулю» для выхода из группы хватит ничьей.

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