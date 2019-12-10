Антонио Конте: Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой «Барселоны» Главный тренер «Интера» Антонио Конте – о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоны».

- Гордимся тем, что в последнем туре группового этапа будем бороться за место в следующем раунде. Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса.

Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой «Барселоны», но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы, - приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня в Милане (Италия) и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что «Интер» в случае победы гарантирует себе участие в 1/8 финала турнира, «Барселона» уже обеспечила себе участия в следующем раунде Лиги чемпионов.