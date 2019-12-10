Эрнесто Вальверде: Полагаю, «Интер» постарается прыгнуть выше головы Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде – о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интера».

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- Полагаю, «Интер» будет играть оптимальным составом и постарается прыгнуть выше головы. На «Камп Ноу» соперник до предела осложнил нам жизнь. Теперь же мы пожаловали в Италию, где намерены дать бой, - приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня в Милане (Италия) и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что «Интер» в случае победы гарантирует себе участие в 1/8 финала турнира, «Барселона» уже обеспечила себе участия в следующем раунде Лиги чемпионов.