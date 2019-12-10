Люсьен Фавр: Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию» Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр – о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

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- «Славия» сыграла вничью с «Барселоной» и «Интером». Мы знаем, что это крепкая команда. Все обсуждают «Барсу» с «Интером», никто не говорит про «Славию». Она выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно, - приводит слов специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится сегодня в Дортмунде (Германия) и начнется в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии» необходимо набрать больше очков, чем «Интеру» в матче против «Барселоны». «Славия» в любом случае останется на четвертом месте в группе.