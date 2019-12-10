«Локомотив» провел тренировку на базе «Реала»

Как сообщает пресс-служба московского клуба, в Испанию «Локомотив» прибыл в следующем составе:
Вратари: Медведев, Коченков
Защитники: Живоглядов, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Идову, Магкеев
Полузащитники: Коломейцев, Крыховяк, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Куликов
Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов
Отмечается, что вечером команда потренировалась на базе «Реала».
Добавим, что встреча состоится в ближайшую среду на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.
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