Джордан Хендерсон: Матч с «Ред Булл Зальцбург» – самый важный в сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал предстоящий матч с «Ред Булл Зальцбург» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент, – приводит слова 29-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Нужно показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо».
Напомним, «Ливерпуль» лидирует в группе E с десятью очками. У австрийцев семь очков и третье место.
Матч «Ред Булл Зальцбург» – «Ливерпуль» пройдет 10 декабря на стадионе «Зальцбург». Начало – 20:55 (мск).
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