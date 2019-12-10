Джордан Хендерсон: Матч с «Ред Булл Зальцбург» – самый важный в сезоне «Красные» сыграют в Австрии в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал предстоящий матч с «Ред Булл Зальцбург» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент, – приводит слова 29-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Нужно показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо».

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в группе E с десятью очками. У австрийцев семь очков и третье место.

Матч «Ред Булл Зальцбург» – «Ливерпуль» пройдет 10 декабря на стадионе «Зальцбург». Начало – 20:55 (мск).