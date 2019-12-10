Станислав Черчесов: Планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о программе контрольных матчей национальной команды в преддверии Евро-2020.

- Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март - не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на Чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по евро, о чем я говорил ранее. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, что ранее стало известно, что в преддверии чемпионата Европы сборная России проведет контрольные матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.