Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 декабря 2019 11:49ФутболЛипкин Антон

Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге

РПЛ назвала пять номинантов на звание тренера месяца.

РПЛ представила пятерку номинантов на звание лучшего тренера декабря.

В число номинантов попали:

Сергей Семак («Зенит») – шесть очков
Игорь Черевченко («Арсенал») – шесть очков
Вадим Евсеев («Уфа») – шесть очков
Дмитрий Парфенов («Урал») – четыре очка
Тимур Шипшев («Тамбов») – четыре очка

Напомним, лучший тренер будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее тренерами месяца становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август), Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь), Семак (октябрь), Сергей Первушин из «Тамбова» (ноябрь).

Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Питерские армейцы вернули лидерство в Западной конференции, хотя к победе было ближе московское «Динамо». «Авангард» в последние две минуты ухитрился отдать «Барысу» выигранный матч. А «Трактор» не совладал с «Сибирью». Об этом и не только в традиционном обзоре игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 22:51 Хоккей
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Рой Джонс-младший: Изоляция российского спорта станет катастрофой Рой Джонс назвал Ломаченко одним из трех лучших боксеров современности Рой Джонс: Джошуа должен был провести бой, прежде чем бросать вызов Руису
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
Косторная – и Али, и Тайсон. Побила свой мировой рекорд и нокаутировала всех В финале Гран-при женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – вторая, Анна Щербакова – третья, Александра Трусова – только пятая. 06.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 10 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 09.12.2019 14:50 Футбол
Новости
12:13 Футбол Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»
12:11 Футбол Филипп, Дзюба и Луценко номинированы на лучший гол декабря в премьер-лиге
11:58 Футбол Роман Павлюченко: Неважно, с кем играть товарищеские матчи
11:57 Футбол Луценко, Беленов и Хвича номинированы на игрока декабря в премьер-лиге
11:49 Футбол Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге
11:38 Футбол Жоау Мариу: В Европе Миранчуку придется работать гораздо больше, чем сейчас
11:31 Футбол Станислав Черчесов: Планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы
11:27 Олимпиада Станислав Поздняков: Сделаем все, чтобы наши спортсмены выступали в Токио под флагом России
11:19 Футбол Жоау Мариу: Предпочел бы остаться в «Локомотиве», чем вернуться в «Интер»
11:12 Футбол Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией
11:07 Футбол Джордан Хендерсон: Матч с «Ред Булл Зальцбург» – самый важный в сезоне
10:59 Олимпиада Александр Зубков: Когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах?
10:59 Футбол Бруну Лаже: По сути, «Зенит» играет в четыре форварда
10:53 Гандбол Россия победила Черногорию и вышла в полуфинал чемпионата мира
10:46 Футбол «Локомотив» провел тренировку на базе «Реала»
10:45 Легкая атлетика Елена Исинбаева: Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие
10:38 Формула-1 РАФ: В решении исполкома WADA есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия
10:27 Баскетбол Сергей Карасев: «Химкам» надо выходить на отметку в 80 пропущенных очков
10:27 Хоккей Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ
10:21 Баскетбол Алексей Швед: С «Зенитом» всегда тяжело, они часто возвращаются с «-20» или с «-25»
Официальные итоги саммита в Париже: о чем договорилась "Нормандская четверка"
В Ростовской области у сотрудницы сельской больницы отобрали субсидию на покупку дома
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Инспекция труда занялась ДТП, в котором пострадали учителя нижегородской школы №37
Инвестиции растут, Куштау в расход: главное в Послании Радия Хабирова
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика