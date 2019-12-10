Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге РПЛ назвала пять номинантов на звание тренера месяца.

РПЛ представила пятерку номинантов на звание лучшего тренера декабря.

В число номинантов попали:

Сергей Семак («Зенит») – шесть очков

Игорь Черевченко («Арсенал») – шесть очков

Вадим Евсеев («Уфа») – шесть очков

Дмитрий Парфенов («Урал») – четыре очка

Тимур Шипшев («Тамбов») – четыре очка

😎 Кто из наставников был лучшим в декабре?



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📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/J4faaMeMNU — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

Напомним, лучший тренер будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее тренерами месяца становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август), Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь), Семак (октябрь), Сергей Первушин из «Тамбова» (ноябрь).