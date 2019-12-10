Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге

РПЛ представила пятерку номинантов на звание лучшего тренера декабря.
В число номинантов попали:
Сергей Семак («Зенит») – шесть очков
Игорь Черевченко («Арсенал») – шесть очков
Вадим Евсеев («Уфа») – шесть очков
Дмитрий Парфенов («Урал») – четыре очка
Тимур Шипшев («Тамбов») – четыре очка
Напомним, лучший тренер будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
Ранее тренерами месяца становились: Валерий Карпин из «Ростова» (июль, август), Виктор Гончаренко из ЦСКА (сентябрь), Семак (октябрь), Сергей Первушин из «Тамбова» (ноябрь).
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