Луценко, Беленов и Хвича номинированы на игрока декабря в премьер-лиге РПЛ назвала пять номинантов на звание игрока месяца.

Загрузка...

РПЛ представила пятерку номинантов на звание лучшего игрока декабря.

В число номинантов попали:

Евгений Луценко («Арсенал») – два гола и одна голевая передача

Александр Беленов («Уфа») – два матча «на ноль»

Бактиер Зайнутдинов («Ростов») – два гола

Азер Алиев («Уфа») – один гол и одна голевая передача

Хвича Кварацхелия («Рубин») – один гол и одна голевая передача

🤴 Выбираем лучшего игрока двух декабрьских туров!



Вы можете отдать свой голос по ссылке: https://t.co/Nx14rNrdup



📊 В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KtJ5hMgoLC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

Напомним, лучший игрок будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Ранее игроками месяца становились: Александр Соболев из «Крыльев Советов» (июль), Элдор Шомуродов из «Ростова» (август), Гжегож Крыховяк из «Локомотива» (сентябрь), Артем Дзюба из «Зенита» (октябрь), Владимир Обухов из «Тамбова» (ноябрь).