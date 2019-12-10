Филипп, Дзюба и Луценко номинированы на лучший гол декабря в премьер-лиге

РПЛ представила восемь номинантов на звание лучшего гола декабря.
В число номинантов попали:
Максимилиан Филипп («Динамо») – гол в ворота «Локомотива»
Артем Дзюба («Зенит») – гол в ворота «Динамо»
Евгений Луценко («Арсенал») – гол в ворота «Локомотива»
Иван Обляков (ЦСКА) – гол в ворота «Краснодара»
Азер Алиев («Уфа») – гол в ворота «Ахмата»
Никита Чернов («Крылья Советов») – гол в ворота «Урала»
Деян Радоньич («Крылья Советов») – гол в ворота «Урала»
Бактиер Зайнутдинов («Ростов») – гол в ворота «Спартака»
Напомним, лучший гол будет выбран по итогам голосования болельщиков, а также с учетом мнения экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
Ранее авторами лучших голов становились Александр Соболев из «Крыльев Советов» (июль), Джордже Деспотович из «Оренбурга» (август), Кристиан Нобоа из «Сочи» (сентябрь), Юрий Жирков из «Зенита» (октябрь), Никола Влашич из ЦСКА (ноябрь).
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