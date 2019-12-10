Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака» Во вторник руководство «Спартака» в Москве подводит итоги года для всех команд структуры красно-белых.

Загрузка... Как сообщает «РИА Новости», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и генеральный директор московской команды Томас Цорн прибыли на совет директоров клуба. Напомним, что после 19 туров «Спартак» с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.