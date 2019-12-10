Валерий Газзаев: В целом сборной России попались хорошие спарринг-партнеры Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев – о соперниках национальной команды в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

- Мы играем против двух сборных, которые являются участниками чемпионата Европы, поэтому в целом нам попались хорошие спарринг-партнеры. Главное, чтобы после этих товарищеских матчей мы подошли к чемпионату Европы в отличном функциональном, тактическом, техническом, эмоциональном и психологическом состоянии, - передает слова Газзаева ТАСС.

Ранее стало известно, что в преддверии чемпионата Европы сборная России проведет контрольные матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.