Валерий Газзаев: В целом сборной России попались хорошие спарринг-партнеры

- Мы играем против двух сборных, которые являются участниками чемпионата Европы, поэтому в целом нам попались хорошие спарринг-партнеры. Главное, чтобы после этих товарищеских матчей мы подошли к чемпионату Европы в отличном функциональном, тактическом, техническом, эмоциональном и психологическом состоянии, - передает слова Газзаева ТАСС.
Ранее стало известно, что в преддверии чемпионата Европы сборная России проведет контрольные матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
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