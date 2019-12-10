«Очень «достойный» матч Казарцева». ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче 19-го тура ЦСКА представил подборку спорных решений арбитра Василия Казарцева в матче 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

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«Главный арбитр провел достойный матч» (с) А. Егоров. Очень «достойный» матч Казарцева», - говорится в подписи к видео, которое опубликовано в аккаунте ЦСКА в Twitter