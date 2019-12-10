Дзюба примет участие в съемках российского фильма 31-летний форвард должен сыграть небольшую роль.

Загрузка...

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба». Об этом рассказал режиссер картины Леонид Пляскин.

Отмечается, что 31-летний футболист сыграет в фильме небольшую, но очень важную роль.

– Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм, – цитирует Пляскина «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 19 матчах РПЛ – на его счету 11 голов и 9 результативных передач. Его команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайших конкурентов на десять очков