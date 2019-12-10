Дешам продлил контракт со сборной Франции С ним команда стала чемпионом мира в прошлом году.

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре сегодня объявил о продлении соглашения с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Сообщается, что 51-летний специалист останется в команде до января 2023 года. Это значит, что Дешам будет руководить сборной, как минимум, на двух крупных турнирах – чемпионат Европы 2020 года и чемпионат мира-2022 в Катаре.

Дидье возглавил команду в 2012 году, сменив на посту Лорана Блана. Под его руководством сборная Франции заняла второе место на Евро-2016, уступив в финале Португалии (0:1) и выиграла чемпионат мира-2018 в России.

На ближайшем Евро Франция сыграет в группе F против Германии, Португалии и одного из победителей плей-офф Лиги наций, где сыграют Болгария, Венгрия, Исландия и Румыния.