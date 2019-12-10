Доменико Тедеско – о совете директоров «Спартака»: Все прошло хорошо и дружелюбно «Спартак» ушел на зимний перерыв на десятом месте в чемпионате.

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как прошло заседание совета директоров клуба.

«Все прошло хорошо и дружелюбно, – приводит «Р-Спорт» слова немца. – С Новым годом, ребята!»

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда провела семь матчей в чемпионате России и набрала в них восемь очков. Также под его руководством красно-белые победили «Ростов» и вышли в ¼ финала Кубка России.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от занимающего пятое место «Локомотива» составляет 12 очков.