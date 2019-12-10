Сычев объявил о завершении карьеры В составе «Локомотива» Дмитрий стал чемпионом России-2004.

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев завершил свою профессиональную карьеру. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Instagram.

Последним клубом Сычева стал армянский «Пюник», с которым он подписал контракт в августе этого года, но ни разу не сыграл за него.

– Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра, – написал футболист.

Отметим, что в 2004 году в составе железнодорожников Дмитрий Сычев стал чемпионом России. Всего за карьеру он сыграл в 388 матчах, забив 108 голов и отдав 42 результативные передачи.