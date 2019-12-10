Пилипчук не станет главным тренером «Спартака-2» Специалисту не понравился один из пунктов, прописанных в контракте.

Украинский тренер Роман Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что на прошлой неделе 52-летний специалист провел встречу с генеральным директором московского клуба Томасом Цорном по поводу его возможного назначения. Тренеру было предложен контракт, по одному из пунктов которого руководство может уволить тренера в любой момент. Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора.

Пока неизвестно, был ли найден компромисс между обеими сторонами. В ближайшее время переговоры могут возобновится.

Напомним, что Пилипчук проработал в тренерском штабе «Спартака» с 2016 по 2018 год, став в сезоне 2016/2017 чемпионом России.

Что касается «Спартака-2», то на данный момент команда занимает 16 место в ФНЛ, находясь в зоне вылета.

В первом матче после возобновления первенства москвичи отправятся в гости к ивановскому «Текстильщику».