Анатолий Мещеряков – об возможной отставке Семина: Не собираюсь это комментировать - Советский спорт
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10 декабря 2019 17:08ФутболКорегин Владислав

Анатолий Мещеряков – об возможной отставке Семина: Не собираюсь это комментировать

Железнодорожники занимают пятое место в РПЛ.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением по поводу текущих результатов железнодорожников, а также вероятности отставки нынешнего главного тренера команды Юрия Семина.

– Нынешняя форма «Локомотива» – это вопрос, который требует внимательного рассмотрения. Он обязательно будет рассмотрен, но не сейчас. Мы всегда анализируем все и вся и рассматриваем в определенное время. Это наши внутренние дела. Что касается слухов об отставке Семина, то я не собираюсь это комментировать. Задавайте этот вопрос тем, кто эти слухи распускает, – цитирует Мещерякова портал Sport24.ru.

Напомним, что за последние шесть туров РПЛ «Локомотив» смог добиться лишь одной победы (над «Тамбовом» со счетом 3:2). Команда потерпела поражения от «Спартака» (0:3), «Арсенала» (0:4) и «Динамо» (1:2), а также сыграла вничью с «Краснодаром» и «Уфой» (оба матча – 1:1).

Подопечные Юрия Семина занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата – санкт-петербургского «Зенита» – на 11 очков.

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