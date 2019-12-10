Томас Цорн – о совете директоров: Без сюрпризов «Спартак» занимает десятое место в премьер-лиге.

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об итогах совета директоров клуба.

«Все обсуждали, (все прошло) без сюрпризов», – приводит «Р-Спорт» слова Цорна.

Напомним, Цорн стал генеральным директором «Спартака» 14 мая. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте, а после 19 туров нынешнего – идет десятым. Отставание от занимающего пятое место «Локомотива» составляет 12 очков.

Под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско команда провела семь матчей в чемпионате и набрала восемь очков. При этом «Спартак» вышел в ¼ финала Кубка России, в котором весной сыграет с ЦСКА.