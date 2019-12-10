Бышовец считает, что Сычев сможет добиться успехов в роли тренера По его мнению, Дмитрий обладает высоким футбольным интеллектом.

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу возможных перспектив Дмитрия Сычева на тренерском поприще после завершения его игровой карьеры.

– Его игровой опыт дает основание говорить о том, что он может добиться успехов в тренерской профессии, если захочет. Да и футбольный IQ у него выше, чем в среднем по России. Но тренерская деятельность, это все-таки не только обогащение игрового опыта знаниями, а еще и призвание. А призвание, что называется, вещь природная. Если же он захочет вернуться в бывший клуб, то тут все зависит не от меня, а от руководства «Локомотива», позовут они его, или нет. Я такой возможности не исключаю, у него достаточный потенциал. В любом случае пожелаю ему удачи, – цитирует Бышовца Sport24.ru.

Напомним, что сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры.