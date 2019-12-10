Бышовец считает, что Сычев сможет добиться успехов в роли тренера - Советский спорт
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10 декабря 2019 18:33ФутболКорегин Владислав

Бышовец считает, что Сычев сможет добиться успехов в роли тренера

По его мнению, Дмитрий обладает высоким футбольным интеллектом.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу возможных перспектив Дмитрия Сычева на тренерском поприще после завершения его игровой карьеры.

– Его игровой опыт дает основание говорить о том, что он может добиться успехов в тренерской профессии, если захочет. Да и футбольный IQ у него выше, чем в среднем по России. Но тренерская деятельность, это все-таки не только обогащение игрового опыта знаниями, а еще и призвание. А призвание, что называется, вещь природная. Если же он захочет вернуться в бывший клуб, то тут все зависит не от меня, а от руководства «Локомотива», позовут они его, или нет. Я такой возможности не исключаю, у него достаточный потенциал. В любом случае пожелаю ему удачи, – цитирует Бышовца Sport24.ru.

Напомним, что сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры.

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