«Ахмат» проведет три сбора в Турции Команда выйдет из отпуска 8 января.

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«Ахмат» начнет подготовку к весенней части сезона 8 января, сообщает официальный аккаунт клуба в инстаграме.

В этот день команда соберется в Белеке и следующие два дня посвятит медицинскому осмотру. Первый турецкий сбор продлится до 20 января. В этот периода у «Ахмата» запланированы два контрольных матча – 17 и 20 января.

Два следующих сбора также пройдут в Турции – с 24 января по 6 февраля и с 10 по 21 февраля. На втором сборе команда сыграет четыре матча, на третьем – три.

Напомним, на зимний перерыв «Ахмат» ушел на 12-м месте, набрав 19 очков в 19 матчах.

В первом туре после зимнего перерыва «Ахмат» сыграет дома с «Ростовом».