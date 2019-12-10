«Арсенал» может нанять Анчелотти Лондонский клуб продолжает поиски нового тренера.

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В Италии пишут, что Карло Анчелотти может оказаться в лондонском «Арсенал» в том случае, если его уволят из «Наполи». Эту новость первым распространил сайт Calciomercato.com.

С момента увольнения Унаи Эмери из лондонского клуба прошло две недели, но руководители «канониров» до сих пор находятся в поисках нового главного тренера на долгосрочную перспективу. В данный момент командой временно руководит швед Фредди Юнгберг.

Источник утверждает, что Анчелотти вот-вот расстанется с «Наполи», и неаполитанский клуб будто бы уже договорился о сотрудничестве с бывшим тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо. Как только трехкратный победитель Лиги чемпионов станет свободен от своих нынешних обязательств, «Арсенал» будет готов его нанять.

60-летний Анчелотти в прошлом уже работал в Англии – в «Челси» с 2009 по 2011 годы, выиграв чемпионский титул АПЛ в 2010-м. С «Наполи» он работает с лета 2018 года.

Под руководством Юнберга «Арсенал» провел уже три матча в чемпионате Англии, сыграв вничью с «Норвичем» (2:2 в гостях), проиграв дома «Брайтону» (1:2) и победив на выезде «Вест Хэм» (3:1). После 16 туров команда занимает в АПЛ девятое место.