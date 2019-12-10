«Крылья Советов» проведут два сбора в Турции и один – в Испании Команда выйдет из отпуска 13 января.

«Крылья Советов» опубликовали планы на зимнюю подготовку к весенней части сезона.

Как сообщает официальный сайт клуба, команда соберется после отпуска 13 января в Москве, где пройдет медосмотр.

Во время паузы в чемпионате «Крылья Советов» проведут три сбора: два первых пройдут в Турции – с 15 по 26 января и с 29 января по 9 февраля; а третий – с 13 по 23 февраля в Испании.

После этого команда вернется в Самару, где завершит подготовку к весенней части сезона. В первом туре после перерыва «Крылья Советов» сыграют дома с «Оренбургом».

Отметим, что на зимний перерыв команда ушла на предпоследнем месте, набрав 18 очков в 19 турах.