Тренер «Байера» надеется на помощь «Локомотива» Завтра завершится групповой этап Лиги чемпионов.

Леверкузенскому «Байеру» для того, чтобы попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов, необходима не только домашняя победа над «Ювентусом», но и помощь московского «Локомотива». Немецкий клуб опередит «Атлетико» только в том случае, если выиграет свой матч, а мадридцы не смогут победить команду Юрия Семина.

Об этом раскладе тренер «Байера» Петер Бос напомнил на пресс-конференции накануне игры против «Ювентуса», сообщает Football Italia.

«Атлетико» сыграет против «Локомотива» дома, и для них нетипично терять очки в такой ситуации, – отметил Бос. – Но, как бы то ни было, мы все равно должны выигрывать свой матч. Будем надеяться на благоприятный для нас исход в Мадриде. Шансы у нас все-таки все еще остаются, пусть даже ситуация сложная».

Матчи группы D «Байер» – «Ювентус» и «Атлетико» – «Локомотив» состоятся завтра 11 декабря и начнутся в 23:00 по московскому времени.

«Ювентус» уже гарантировал себе первое место в группе, а у «Локомотива» нет даже теоретических шансов подняться с последнего. «Атлетико» и «Байер» соперничают за вторую путевку в плей-офф. Перед последним туром у испанского клуба на одно очко больше, чем у немецкого.