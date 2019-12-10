Александр Кержаков – о матче с «Бенфикой»: Не все в наших руках. Это очень плохо Встреча состоится в Лиссабоне.

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Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков дал комментарий перед матчем против «Бенфики» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я надеюсь, что «Зенит» выиграет, но не все в наших руках сегодня. Это очень плохо. Я думаю, что Семак в Лиссабоне будет играть на победу. Очевидно, что скажется отсутствие дисквалифицированного за перебор желтых карточек Ярослава Ракицкого, который провел все без исключения матчи в Лиге чемпионов.

«Бенфика» всегда очень хороша дома, сейчас португальская команда идет на первом месте в своем чемпионате и, конечно, при своих болельщиках захочет продолжить свой европейский поход, чтобы выступить в еврокубках дальше. «Зениту» сегодня будет очень сложно, но бы будем верить в победу нашего клуба», – цитирует Кержакова iReactor.

Напомним, матч «Бенфика» – «Зенит» состоится 10 декабря и стартует в 23.00 мск.