«Зенит» проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге УЕФА

В матче заключительного тура группы G юношеская команда португальской «Бенфики» на своем поле обыграла сверстников из российского «Зенита». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу лиссабонцев.
На 59-й минуте после удара Жерсона Соузы мяч угодил в каркас ворот «Зенита», а затем срикошетил в сетку от голкипера Даниила Одоевского. В итоговом протоколе это событие было записано как автогол российского вратаря.
Юношеская команда «Зенита» заняла последнее место в группе G, одержав одну победу в шести матчах и набрав четыре очка. В плей-офф прошли «Бенфика» и французский «Лион», у которых по 15 и 12 очков соответственно. Занявший третье место немецкий «РБ Лейпциг» набрал четыре очка, как и «Зенит», но в итоговой таблице опередил питерцев по личным встречам за счет домашней ничьей 1:1 и победы на выезде 2:0.
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