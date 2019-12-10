Червиченко – о Сычеве: Думал, что он закончил играть лет пять назад - Советский спорт
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10 декабря 2019 20:23ФутболШарафудинов Виктор

Червиченко – о Сычеве: Думал, что он закончил играть лет пять назад

Бывший президент «Спартака» прокомментировал заявление Сычева о завершении карьеры.

Сегодня бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев сообщил о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Эту новость прокомментировал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Мне казалось, что карьера Сычева еще лет пять назад закончилась. Удивлен, что только сейчас сказали, что он ее закончил», – сказал Червиченко в интервью «Спорт день за днем».

В 2002 году во время президентства Червиченко в «Спартаке» Сычев ярко дебютировал в составе московского клуба в 18-летнем возрасте, но уже после ЧМ-2002 Дмитрий расстался с красно-белыми из-за разногласий по поводу контракта. Червиченко, не пошедший тогда на уступки талантливому футболисту, до сих пор уверен, что поступил правильно. По его мнению, Сычев добился бы большего, если бы остался в «Спартаке»:

«На мой взгляд, если бы он остался в «Спартаке» и играл в связке с Егором Титовым, карьера Сычева сложилась бы более удачно. Он мог бы быть одним из лучших. В какой-то момент Сычев неплохо выглядел в «Марселе», но только до того, как там появился Дидье Дрогба.

В дальнейшем ему, возможно, помешала травма. А может быть, больше начал уделять внимание гламурной жизни, нежели спорту. Чтобы быть большим, серьезным футболистом надо фанатично этому отдаваться. Когда же начинаешь делить футбол с хобби, то спорт отходит на второй план, и все кондиции теряются. Если бы сейчас вернуть 2002 год, в ситуации с контрактом Сычева я поступил бы точно также».

Помимо «Спартака» и французского «Марселя» Сычев выступал за «Локомотив», став в составе железнодорожников чемпионом России в 2004 году, а также за минское «Динамо», казахстанский «Окжетпес» и нижегородскую «Волгу». В августе нынешнего года 36-летний форвард подписал контракт с ереванским «Пюником», но так и не сыграл за армянский клуб ни одного матча.

В составе сборной России нападающий провел 47 игр, забив 15 голов.

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