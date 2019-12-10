Тухель уверен в готовности своей команды к матчу с «Галатасараем» Парижане гарантировали себе первое место в группе.

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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель во время предматчевой пресс-конференции заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о шансах своей команды в завтрашнем матче против турецкого «Галатасарая».

– Я абсолютно убежден, что мы готовы к игре. При этом у нас есть возможность позволить некоторым игрокам восстановиться от повреждений. Так что нет никакой необходимости ими рисковать. Если у нас будет возможность выиграть, мы воспользуемся ею. В составе могут быть проведены некоторые изменения, но не более того. Нескольким игрокам нужно продолжает набирать форму матч за матчем. Возможное отсутствие в старте Менье, Верратти и Ди Марии? Мы не будем рисковать теми, кто имеет желтые карточки и кто играл больше остальных. В среду мы примем окончательное решение с физиотерапевтами.

Напомним, что «ПСЖ» за тур до конца смог гарантировать себе первое место в группе A – на данный момент парижане опережают мадридский «Реал» на 5 очков.

В чемпионате Франции подопечные Тухеля также находится на лидирующей позиции, имея в своем активе 39 очков.