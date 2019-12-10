Юрий Семин: Матч с топ-клубом – сам по себе уже мотивация - Советский спорт
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10 декабря 2019 20:51ФутболШарафудинов Виктор

Юрий Семин: Матч с топ-клубом – сам по себе уже мотивация

Главный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Завтра 11 декабря «Локомотив» завершит свои выступления в Лиге чемпионов выездным матчем против мадридского «Атлетико». Сегодня вечером главный тренер железнодорожников Юрий Семин провел пресс-конференцию в испанской столице.

Хотя у команды уже нет турнирной мотивации, и ей не подняться с последнего места в группе G, Семин уверен, что никаких проблем с настроем на матч у футболистов не будет.

- Не каждому удается сыграть против «Атлетико», – цитирует тренера официальный сайт «Локомотива». – Матч с топ-клубом – сам по себе уже мотивация. Футболистов сейчас нужно поддержать. Бывают ситуации, когда много травмированных и не все идет гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка.

- Уже определились со схемой? Учитывая, что матч не имеет турнирного значения, стоит сыграть не в три центральных защитника, а в атаку?

- Вы подсказали нам, как играть. Так и поступим.

- Сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Хотели бы видеть его в «Локомотиве»?

- Я хотел бы, но это вопрос к руководству. Сычев – часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.

- Что думаете о допинговом скандале и перспективах сборной России на ЧМ-2022?

- Наши игроки будут представлены на Евро-2020, а до чемпионата мира еще далеко. В плане допинга российский футбол не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном свете.

Также Семен отметил, что в Мадрид не прилетели Владислав Игнатьев, Гилерме и дисквалифицированный Дмитрий Баринов.

Матч группы G «Атлетико» – «Локомотив» состоится завтра 11 декабря. Начало в 23:00 по московскому времени.

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