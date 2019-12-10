Пеллегрини может быть уволен из «Вест Хэма» в случае поражения от «Саутгемптона» Его команда находится на 16 месте в АПЛ.

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Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини может покинуть свой пост по итогам следующего тура АПЛ. Об этом сообщает The Guardian.

Положение аргентинского специалиста усложнило вчерашнее поражение от «Арсенала» (1:3). Руководство клуба дает наставнику еще один шанс, чтобы постараться поправить турнирное положение в матче против аутсайдера лиги «Саутгемптона». При неудачном исходе встречи клуб рассмотрит вариант с увольнением Пеллегрини.

Главными кандидатами на пост нового тренера лондонцев являются Дэвид Мойес, Крис Хьютон и Эдди Хоу. Также есть интерес к Рафаэлю Бенитесу, но сейчас испанец возглавляет китайский «Далянь Ифан» и вряд ли покинет свою команду в ближайшее время.

Отметим, что Пеллегрини был назначен на пост главного тренера «Вест Хэма» 22 мая 2018 года, подписав трехлетний контракт.

В этом сезоне «молотобойцы» занимают 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.