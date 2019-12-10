«Интер» – «Барселона». Стартовые составы Матч Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» начнется в 23:00.

Антонио Конте и Эрнесто Вальверде определились, кто сегодня начнет матч в Милане.

«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Шкриниар, Д’Амброзио, Весино, Брозович, Валеро, Бираги, Р.Лукаку, Мартинес.

«Барселона»: Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Умтити, Фирпо, Видаль, Ракитич, Аленья, Гризманн, Карлес Перес.

«Барселона» уже гарантировала себе первое место в группе F, а вот «Интеру» нужно выигрывать, чтобы выиграть у дортмундской «Боруссии» конкуренцию за вторую путевку в 1/8 финала. В параллельном матче «Боруссия» на своем поле сыграет с пражской «Славией».