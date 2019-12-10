Диего Симеоне: Не верю, что «Локомотив» приехал в Мадрид отдохнуть Главный тренер «Атлетико» пообщался с журналистами накануне матча против железнодорожников.

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На пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против «Локомотива» в Лиге чемпионов, Диего Симеоне подчеркнул, что нельзя недооценивать российский клуб, пусть даже у соперника нет турнирных задач.

«Мы встречаемся с командой, которая во всех своих матчах нынешней Лиги чемпионов играла на очень хорошем уровне, – цитирует слова Симеоне Marca. – Уверен, что и завтра «Локомотив» сыграет сильно. Мы же подготовились хорошо, и хотим достичь своей цели – победить и выйти в следующий раунд.

То, что мы сильнее, нам еще нужно доказать на футбольном поле. Многие думают, что «Локомотив» приехал сюда отдохнуть, но я в это не верю. Они умеют хорошо защищаться. Вдобавок игрокам «Локомотива» будет важно показать себя в Лиге чемпионов.

Я верю в свою команду, пусть даже сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Победы обязательно придут. Завтрашний матч – это прекрасная возможность для игроков «Атлетико» показать, насколько они ценят футболку клуба. Это Лига чемпионов, и мы приложили немало усилий, чтобы оказаться здесь».

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Локомотив» состоится завтра 11 декабря. Начало в 23:00 по московскому времени.