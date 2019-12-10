«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург», застолбив за собой первое место в группе F

Матч шестого тура Лиги чемпионов группы F «Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия) завершился со счетом 0:2.
Во втором тайме с интервалом в одну минуту отличились Наби Кейта и Мохамед Салах. Гвинеец отличился на 57-й минуте, а египтянин – на 58-й.
Набрав 13 очков в шести матчах, «Ливерпуль» вышел в плей-офф с первого места. Вместе с победителем прошлого сезона в 1/8 финала пробился «Наполи», набравший 12 очков. «Зальцбург», оставшись с семью очками, финишировал третьим в группе F и далее продолжит свою кампанию в 1/16 финала Лиги Европы.
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