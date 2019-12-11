Юрген Клопп: Забили два, а могли забить шесть или семь

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях обыграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0. Эта победа гарантировала английскому клубу выход в 1/8 финала и первое место в группе F. В интервью BT Sport Юрген Клопп высоко оценил качество игры своей команды.
«Мы сыграли здорово, а матч получился очень напряженным, – заявил немецкий тренер «Ливерпуля». – Соперник начал игру очень агрессивно и в то же время очень грамотно. Но мы были готовы защищаться. А вот во втором тайме они уже не справлялись с интенсивностью, и мы забили два прекрасных гола. А ведь могли забить и шесть или даже семь. Это просто сумасшествие. Мы выиграли матч и выиграли группу. Все очень хорошо. Решающим был гол Мо Салаха. Ситуация у него была крайне непростая, но он ухитрился направить мяч в сетку. Я вот даже не понимаю, как ему это удалось. В то же время я не понимаю, как Салах с его-то возможностями не забил еще».
С 13 очками «Ливерпуль» занял первое место в группе E и теперь выступит в 1/8 финала. Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
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