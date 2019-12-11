«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков «РБ Лейпциг» российскому клубу не помог.

Исход заключительных матчей в группе G оказался не в пользу «Зенита». Питерцы проиграли «Бенфике» в Лиссабоне со счетом 0:3 и не попали в 1/8 финала, поскольку «Лион» сыграл вничью 2:2 с «РБ Лейпциг», уступая 0:2 по ходу матча.

«РБ Лейпциг» занял первое место в группе G с 11 очками. «Лион» финишировал вторым набрав восемь. «Бенфика» и «Зенит» набрали по семь очков, но португальцы оказались выше по личным встречам. Во втором туре команда Сергея Семака выиграла в Санкт-Петербурге 3:1, а в Лиссабоне проиграла 0:3.

«Бенфика» продолжит европейскую кампанию в Лиге Европы, а «Зенит» вылетел из еврокубков, финишировав на последнем четвертом месте.

Все голы в матче «Бенфика» – «Зенит» были забиты во втором тайме. Франко Серви открыл счет на 47-й минуте, Пицци реализовал пенальти на 58-й, а Сердар Азмун забил в свои ворота на 79-й.

Стоит отметить, что с 56-й минуты питерцы играли вдесятером после того, как бразильский защитник Дуглас Сантос получил второе предупреждение.

В игре «Лиона» и «РБ Лейпциг» гости выигрывали 2:0 к 33-й минуте, и победа немецкого клуба была выгодна «Зениту». Оба мяча «красные быки» забили с 11-метровых. На девятой минуте пенальти реализовал Эмиль Форсберг, а на 33-й Тимо Вернер.

Тем не менее, «Лион» смог отыграться и вывел себя в 1/8 финала. Уссем Ауар отличился на 52-й минуте, а Мемфис Депай – на 82-й. Итоговый счет 2:2 и в пользу французов, и в пользу «Лейпцига».

Лига чемпионов

Группа G

Шестой тур

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 3:0 (0:0).

Голы: Серви, 47, Пицци, 59 (с пенальти), Азмун, 79 (автогол).

«Бенфика»: Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Гримальдо, Пицци, Таарабт, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Шикинью, Карлос Винисиус (Кайо, 89).

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Шатов (Мак, 90), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Габриэл, 19 – Дуглас Сантос, 17, Оздоев, 43, Ерохин, 55.

Удаление: Дуглас Сантос, 56.