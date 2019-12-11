«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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11 декабря 2019 01:00ФутболГичунцев Артур

«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Состоялись матчи заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Так, поединок группы Н между «Аяксом» и «Валенсией» завершился в пользу испанского клуба со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Родриго Морено.

В параллельной игре «Челси» одолел французский «Лилль» со счетом 2:0. По голу забили Тэмми Абрахам и Сесар Аспиликуэта.

Таким образом, «Валенсия» (11 очков) и «Челси» (11) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» (10) отправился в Лигу Европы, а «Лилль» покинул еврокубки (1).

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

«Челси» – «Лилль» – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 19 Абрахам, 2:0 – 35 Аспиликуэта, 2:1 – 78 Реми.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Ковачич (Маунт, 82), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72).

«Лилль»: Меньян (Лео Жардим, 72), Габриэл, Челик, Тиагу Джало, Пье, Тиаго Майя (Бамба, 66), Сумаре, Шека, Языджи, Луис Араужо (Саншеш, 82), Реми.

Предупреждения: Челик (40), Зума (45), Шека (67).

«Аякс» – «Валенсия» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Родриго.

«Аякс»: Онана, Альварес (Дест, 46), Мазрауи, Блинд, Мартинес, Тадич, Ланг (Хунтелар, 70), Тальяфико (де Йонг, 89), ван де Бек, Велтман, Зиеш.

«Валенсия»: Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Коклен, Ферран Торрес (Мангаля, 90), Гамейро (Вальехо, 54), Родриго.

Предупреждения: Альварес (10), Доменек (79), Тальяфико (79), Онана (81), Парехо (81), ван де Бек (83), Вальехо (86), Тадич (90).

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