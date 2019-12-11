Полиция Каталонии не может гарантировать безопасность на матче «Барселоны» и «Реала» Поединок грандов примеры должен состояться 18 декабря.

Испанский телеканал La Sexta утверждает, что полиция Каталония не может гарантировать безопасное проведение матча «Барселоны» и «Реала» в следующую среду.

Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, телевизионщики сообщили, что в полиции Каталонии считают невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского «Рала» к стадиону «Камп Ноу». Причина – нехватка сотрудников.

Дополнительные сложности должна создать новая волна протестов против правительства Испании. Напомним, что в октябре после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским политикам по делу о незаконном проведении референдума о независимости в 2017 году, в Барселоне и по всей Каталонии начались массовые акции недовольства. Потому-то матч 10-го тура чемпионата «Барселона» – «Реал», изначально запланированный на 26 октября, был перенесен на 18 декабря.