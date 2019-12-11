Полиция Каталонии не может гарантировать безопасность на матче «Барселоны» и «Реала» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 декабря 2019 01:07ФутболШарафудинов Виктор

Полиция Каталонии не может гарантировать безопасность на матче «Барселоны» и «Реала»

Поединок грандов примеры должен состояться 18 декабря.

Испанский телеканал La Sexta утверждает, что полиция Каталония не может гарантировать безопасное проведение матча «Барселоны» и «Реала» в следующую среду.

Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, телевизионщики сообщили, что в полиции Каталонии считают невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского «Рала» к стадиону «Камп Ноу». Причина – нехватка сотрудников.

Дополнительные сложности должна создать новая волна протестов против правительства Испании. Напомним, что в октябре после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским политикам по делу о незаконном проведении референдума о независимости в 2017 году, в Барселоне и по всей Каталонии начались массовые акции недовольства. Потому-то матч 10-го тура чемпионата «Барселона» – «Реал», изначально запланированный на 26 октября, был перенесен на 18 декабря.

Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
Еще по теме:
Панарин пообещал разобраться с российскими журналистами «Даллас» уволил главного тренера Семен Варламов: Надо отдать должное ребятам – они сражались и хорошо оборонялись
Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей Виталий Норицын: Миронова побежала отыгрывать, и это сыграло с ней злую шутку
Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф Что говорили участники матча «Авангард» – «Ак Барс». 08.12.2019 20:53 Хоккей Кузютина Елена
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:19 Футбол Мощенко Захар
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
01:57 Футбол Йордан Осорио: Вышли на второй тайм несконцентрированными
01:53 Футбол Дзюба – о матче с «Бенфикой»: Обосрались
01:42 Футбол Сергей Семак: Пока не готовы выходить в плей-офф Лиги чемпионов
01:23 Футбол Алексей Сутормин: Проиграли, и нет слов
01:08 Футбол «Интер» проиграл «Барселоне» и вылетел в Лигу Европы, «Боруссия» Д пробилась в плей-офф ЛЧ
01:07 Футбол Полиция Каталонии не может гарантировать безопасность на матче «Барселоны» и «Реала»
01:00 Футбол «Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:55 Футбол «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков
00:25 Бокс Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри
00:23 Футбол Юрген Клопп: Забили два, а могли забить шесть или семь
23:59 Футбол Хосеп Гвардиола: Чемпионат Англии сейчас важнее Лиги чемпионов
23:47 Футбол Карло Анчелотти: Сам я в отставку не подам
23:34 Футбол Зинедин Зидан: Не думаю, что Азару нужна операция
23:24 Футбол Источник: Спаллетти отказался от работы с «Наполи»
23:00 Футбол «Бенфика» – «Зенит». Онлайн
22:58 Футбол «Ливерпуль» обыграл «Зальцбург», застолбив за собой первое место в группе E
22:55 ММА Отец Нурмагомедова – о поединке сына с Фергюсоном: Это главный бой в истории UFC
22:49 Футбол «Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
22:40 Футбол Диего Симеоне: Не верю, что «Локомотив» приехал в Мадрид отдохнуть
22:18 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Фергюсон очень вынослив
Масштаб личности Юрия Лужкова в воспоминаниях современников
Стало известно имя нового кандидата на должность начальника тюменского УМВД
Ростовские «революционеры» проиграли апелляцию
Это системная ошибка: что говорят родители инвалидов о трагедии в Можге
Белгородцы нарушают закон при сборе валежника в лесах
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика