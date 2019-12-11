Сергей Семак: Пока не готовы выходить в плей-офф Лиги чемпионов Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в Лиссабоне и вылет из еврокубков.

В шестом туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл в гостях португальской «Бенфике» со счетом 0:3 и занял последнее место в группе G, завершив свои выступления в еврокубках нынешнего сезона. После игры Сергей Семак дал интервью в эфире телеканала «Матч ТВ».

- Что произошло в самом начале второго тайма, когда «Зенит», по сути, и проиграл эту встречу?

- Пропустили очень быстрый мяч. Что называется, ошибка на ошибке. А потом пенальти, второй пропущенный мяч и удаление. Оставшись в меньшинстве в такой ситуации, было тяжело рассчитывать на положительный исход.

- В перерыве вы интересовались как протекают события в параллельной игре?

- Все знали, что происходит. Но при этом мы понимали, что отталкиваться нужно от своей игры. Причины побед и поражений – всегда в твоих собственных действиях.

- Зная, что «Лейпциг» выигрывает, футболисты не могли почувствовать расслабленность?

- Дело в ошибках, а не в расслабленности.

- Выходя из раздевалки, что вы сказали ребятам?

- Всегда нужно оставаться командой. И тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. Значит не заслужили. Значит не достойны. Сейчас мы уходим на перерыв, и все-таки нужно похвалить ребят за первую часть сезона. На таком уровне любая ошибка может оказаться фатальной. Старались, но пока не готовы выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

- Во вторых таймах «Зенит» пропустил очень много мячей. В чем здесь заключается закономерность?

- Не вижу никакой закономерности. В чемпионате играем нормально. В РПЛ нашего уровня хватает, но в Лиге чемпионов мы оказались не способны надежно играть в обороне. «Бенфике», забив первый мяч, было легче атаковать – при своих болельщиках, да еще получив положительные эмоции. У футболистов «Бенфики» появился шанс, и они им воспользовались.

Параллельный матч «Лиона» и «РБ Лейпциг» завершился вничью 2:2, что устроило обе команды. «РБ Лейпциг» занял первое место в группе с 11 очками, «Лион» финишировал вторым, набрав восемь очков. «Бенфика» и «Зенит» набрали по семь, но португальский клуб оказался выше питерцев на третьем месте благодаря превосходству в личных встречах.