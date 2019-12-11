Йордан Осорио: Вышли на второй тайм несконцентрированными - Советский спорт
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11 декабря 2019 01:57ФутболШарафудинов Виктор

Йордан Осорио: Вышли на второй тайм несконцентрированными

Защитник «Зенита» дал интервью после поражения от «Бенфики».

В шестом туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл в Лиссабоне «Бенфике» со счетом 0:3. После первого тайма счет был 0:0, но уже спустя две минуты после перерыва питерцы пропустили. В эфире телеканала «Матч ТВ» защитник чемпиона России Йордан Осорио отметил, что проблема была в отсутствии концентрации на первых минутах второго тайма.

«Мы поплатились за свои ошибки, – сказал венесуэлец. – Вышли на второй тайм немного несконцентрированными. Мы давали сопернику слишком много свободных зон для атак, и они нас наказали за это. Что касается вялой игры «Зенита» в атаке, это объясняется усталостью. О ходе параллельного матча нам ничего не говорили. Мы были сосредоточены только на нашей игре, но потом, когда узнали счет, очень сильно расстроились».

Параллельный матч группы С «Лион» – «РБ Лейпциг» завершился вничью 2:2, хотя немецкий куб выигрывал 2:0 после первого тайма, что устраивало «Зенит». «Лейпциг» занял первое место, набрав 11 очков, «Лион» с восемью финишировал вторым. «Бенфика» и «Зенит» набрали по семь, но благодаря преимуществу по личным встречам именно португальский клуб занял третью строчку и теперь будет выступать в Лиге Европы. Для «Зенита» европейский сезон завершен.

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