«Наполи» уволил Анчелотти

В заключительном туре группового этапа «Наполи» обыграл дома «Генк» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе E. Однако уже спустя три часа после победного матча официальный твиттер неаполитанского клуба сообщил об увольнении главного тренера Карло Анчелотти.
«Спортивный клуб «Наполи» решил аннулировать контракт главного тренера синьора Карло Анчелотти. Наш президент Аурелио Де Лаурентис и Карло Анчелотти сохранят дружеские уважительные отношения», – сказано в сообщении.
Анчелотти был назначен главным тренером «Наполи» 23 мая 2018 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла второе место в серии А. В данный момент неаполитанцы идут седьмыми в чемпионате Италии, набрав 21 очко в 15 матчах. В следующем туре 14 декабря «Наполи» сыграет на своем поле с «Пармой».
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