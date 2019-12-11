Анчелотти может возглавить «Эвертон» Специалист уже работал в Англии, тренируя «Челси».

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Ливерпульский «Эвертон» может пригласить на должность главного тренера итальянца Карло Анчелотти, уволенного из «Наполи».

Как сообщает Sky Sports, руководство «ирисок» рассматривает кандидатуры 60-летнего итальянского специалиста, а также шотландца Дэвида Мойеса, как приоритетные на пост наставника команды.

Напомним, Анчелотти был уволен из «Наполи» после победы в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Генком» со счетом 4:0. Неаполитанцы заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. В чемпионате Италии «Наполи» занимает седьмое место, набрав 21 очко в 15 играх.

«Эвертон» в турнирной таблице АПЛ расположился на 14-й строчке. В активе команды 17 очков после 16 туров.