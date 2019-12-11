Главный тренер «Ред Булл Зальцбург»: Мы разочарованы, но через пару дней будем гордиться собой «Ред Булл Зальцбург» проиграл «Ливерпулю» и остался на третьем месте в группе Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш подвел итоги выступлению команды в Лиге чемпионов.

Во вторник чемпионы Австрии проиграли «Ливерпулю» (0:2) в матче шестого тура группового этапа на стадионе «Зальцбург» и остались на третьем месте в группе E.

«Мы очень расстроены, потому что показали по-настоящему хорошую игру, – приводит BBC слова американца. – Мы не смогли бы сыграть лучше, чем в первом тайме. Сейчас главное чувство – это разочарование, но через пару дней мы будем гордиться собой».

Добавим, что во втором тайме голы с разницей в одну минуту забили гвинеец Наби Кейта и египтянин Мохамед Салах.

«Ред Булл Зальцбург» продолжит выступление в еврокубках в Лиге Европы.