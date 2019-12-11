Жозе Моуринью: Запрещаю любые фрагменты первого матча с «Баварией» - Советский спорт
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11 декабря 2019 09:53ФутболЛипкин Антон

Жозе Моуринью: Запрещаю любые фрагменты первого матча с «Баварией»

«Тоттенхэм» крупно проиграл «Баварии» в Лондоне, пропустив семь голов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что запретил игрокам пересматривать первую игру команд, завершившуюся крупным домашним поражением «шпор» (2:7).

«Я запрещаю любые фрагменты того матча, – приводит The Telegraph слова португальца. – Я посмотрел его пару раз со своим штабом и аналитиками и постарался вникнуть в каждую деталь. Но ни единого отрывка не покажу ребятам, вообще ни одного.

Мы будем сосредоточены на себе больше, чем на «Баварии». Намерены совершенствовать нашу модель игры с разными исполнителями. Именно этим путем мы идем и полностью сосредоточены на себе».

Отметим, что в Мюнхен не полетели лидеры «Тоттенхэма»: Гари Кейн, Деле Алли, Серж Орье, Ян Вертонген, а Сон Хын Мин, скорее всего, начнет игру в запасе.

Добавим, что «Бавария» и «Тоттенхэм» уже обеспечили себе первые два места в группе B и независимо от результата предстоящего матча не смогут поменяться местами.

Матч «Бавария» – «Тоттенхэм» пройдет 11 декабря на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало – 23:00 (мск).

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