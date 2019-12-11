Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов Испанец забил «Интеру» в возрасте 17 лет.

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Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.

17y 40d - Ansu Fati has become the youngest goalscorer in Champions League history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9 — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2019

Во вторник в матче шестого тура группового этапа с «Интером» (2:1) на стадионе «Сан-Сиро» испанец вышел на замену на 85-й минуте, а через минуту забил победный гол.

Таким образом, Фати стал автором гола в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней, что является новым рекордом.

Отметим, что уроженец Гвинеи-Биссау в третий раз вышел на поле в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании на его счету два гола и одна голевая передача в девяти матчах.

Ранее Фати забил самый «молодой» гол «Барселоны» в чемпионате Испании.