Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.

17y 40d - Ansu Fati has become the youngest goalscorer in Champions League history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9