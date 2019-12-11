Вильмар Барриос: Ожидали всего чего угодно, но только не того, что останемся без Лиги чемпионов «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и опустился на четвертое место в группе Лиги чемпионов.

Загрузка...

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне подвел итоги выступления команды в еврокубках.

– На самом деле мы ожидали всего чего угодно, но только не того, что останемся без Лиги чемпионов, – приводит слова 26-летнего колумбийца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Поэтому сейчас надо просто подумать о работе над ошибками.

– Что-то было хорошее?

– Конечно, позитивные вещи были, но сейчас огромный негативный осадок. Надо восстановить силы и выходить на более высокий уровень. Хотя уходить так вот на каникулы очень неприятно.

Напомним, «Зенит» пропустил все три гола во втором тайме и с семью очками опустился на последнее место в турнирной таблице группы G, пропустив на второе – «Лион», отыгравшийся со счета 0:2 в матче с «РБ Лейпциг», а на третье – «Бенфику», которой уступил по голам в личных матчах.

«Зенит» не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за десять лет.