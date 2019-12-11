Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре Российская Премьер-лига подвела итоги голосования.

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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.

Сообщается, что в голосовании болельщиков победил Сергей Семак («Зенит»), а эксперты телеканала «Матч ТВ» и российской Премьер-лиги проголосовали за Черевченко.

Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре 💪🏻



📊 В голосовании болельщиков победил Сергей Семак, но эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги отдали свои голоса главному тренера «Арсенала»#ТренерМесяца #Арсенал pic.twitter.com/c51YtvuYb1 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 11 декабря 2019 г.

В декабре туляки провели две встречи, в которых обыграли ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0).

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестую строчку. В активе команды 25 очков после 19 матчей.