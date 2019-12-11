Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре - Советский спорт
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11 декабря 2019 10:37ФутболНечаев Юрий

Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.

Сообщается, что в голосовании болельщиков победил Сергей Семак («Зенит»), а эксперты телеканала «Матч ТВ» и российской Премьер-лиги проголосовали за Черевченко.

В декабре туляки провели две встречи, в которых обыграли ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0).

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестую строчку. В активе команды 25 очков после 19 матчей.

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