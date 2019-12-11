Черевченко стал лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.
Сообщается, что в голосовании болельщиков победил Сергей Семак («Зенит»), а эксперты телеканала «Матч ТВ» и российской Премьер-лиги проголосовали за Черевченко.
В декабре туляки провели две встречи, в которых обыграли ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0).
В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестую строчку. В активе команды 25 очков после 19 матчей.
Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны ВАДА. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:19 Фигурное катание Тигай Лев Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай